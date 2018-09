Helft van Belgische supporters in Tenerife heeft geen ticket voor historische kwartfinale van Cats

Meer dan de helft van de Belgische supporters in Tenerife is er niet in geslaagd een ticket te vinden voor de kwartfinale op het WK basketbal voor vrouwen van vrijdagavond (om 18u30) tussen België en Frankrijk. Het duel is, net als de laatste kwartfinale later op de avond (om 21u00) tussen Spanje en Canada, uitverkocht.

De Franse federatie, een vaste klant in de kwartfinales van grote toernooien, had al lange tijd een groot aantal tickets gereserveerd, hetgeen toegestaan wordt door de internationale federatie (FIBA). Het parcours van de Belgian Cats op hun eerste WK is dan weer erg verrassend, zodat de Belgische bond deze maatregel niet nam. Het is duidelijk dat de zaal San Martin de San Cristobal La Laguna, die vanaf de kwartfinales alle duels op dit WK ontvangt, met haar 5.100 plaatsen ruim te klein is voor de eindronde van dit WK.

“Er zijn een beperkt aantal kaartjes toegekend aan familie en vrienden van de speelsters”, bevestigde de algemeen manager van de Belgische vrouwen, Koen Umans. “Verder kwamen er nog 303 aanvragen binnen en voor die mensen hebben we 119 tickets kunnen recupereren. Jammer genoeg is het ons niet gelukt meer tickets af te dwingen bij de Franse federatie.”