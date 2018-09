Deze programma’s mag u niet missen op 29 september

De avonden worden steeds kouder, dus niets fijner op deze zaterdagavond dan voor de open haard - of gewoon in de zetel met een dekentje - te kijken naar een goede film. Een knabbeltje is ook toegestaan. Vanavond in de aanbieding: een oorlogsdrama, een dansklassieker en een komische actiefilm.

1) ‘Son of Saul’: Beste Buitenlandse Film 2016

Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul (Géza Röhrig) hoort bij het Sonderkommando, een groep Joden die verplicht wordt de nazi’s te assisteren bij hun uitroeiingspraktijken. Terwijl hij aan het werk is in één van de crematoria, ontdekt hij het lijk van een jongen in wie hij trekken van zijn zoon herkent. Het Hongaarse oorlogsdrama ‘Son Of Saul’ won in 2016 zowat elke prijs die je kan winnen als beste buitenlandse film, waaronder de Oscar.

‘Son of Saul ...