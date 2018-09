Vijfvoudig wereldkampioen rally Sébastien Ogier keert terug naar Citroën

Brussel - Vijfvoudig rallywereldkampioen Sébastien Ogier en zijn copiloot Julien Ingrassia zullen vanaf volgend jaar opnieuw aantreden voor Citroën, waarmee ze debuteerden in het WRC-kampioenschap.

De 34-jarige Fransman veroverde de voorbije vijf jaar telkens de wereldtitel. Tussen 2008 en 2011 reed hij al voor Citroën. Nadien trok hij naar Volkswagen (2012-2016) en M-Sport Ford (2017-2018). Enkele weken geleden vertelde Ogier dat hij nog één contract wou afronden vooraleer zijn actieve rallycarrière te beëindigen. De cirkel lijkt nu rond te zijn.

“Ik ben nooit vergeten dat Citroën het team is dat me de kans heeft gegeven om aan te treden in het WRC-kampioenschap”, verklaart Ogier. “Verschillende elementen speelden mee in mijn keuze. Ik kijk er naar uit de mensen terug te zien met wie ik enkele jaren geleden gewerkt heb. Ik wil ook de uitdaging aangaan om met een derde constructeur een wereldtitel te veroveren. Uiteraard komt zo’n titel niet op bestelling, maar ik geloof rotsvast in de kwaliteiten van de wagen (Citroën C3 WRC) én ik heb een groot vertrouwen in de mensen die dagdagelijks in de ateliers van Satory werken.”

Sébastien Ogier werd vier keer wereldkampioen met een VW Polo WRC en pakte één titel met de Ford Fiesta WRC van M-Sport. Met nog drie rally’s voor de boeg doet hij nog altijd mee voor een zesde wereldtitel. Ogier staat momenteel derde in de WK-tussenstand, op 23 punten van WK-leider Thierry Neuville.

Strijd met Loeb

Ogier in 2011 met een Citroën. Foto: Associated Press / Reporters

Bij zijn eerste doortocht bij Citroën won Ogier zeven WK-rally’s. De Fransman begon zijn carrière in 2008 aan het stuur van zijn Citroën C2 Super 1600, waarmee hij meteen de wereldtitel bij de junioren werd. In 2009 en 2010 werd hij gepromoveerd naar het Citroën Junior team, een tweede team ingeschreven door Citroën. In 2010 won Ogier zijn eerste WK-rally, de rally van Portugal. Een jaar later werd hij teamgenoot van Sébastien Loeb, met wie het eigenlijk nooit boterde. Ogier eindigde dat seizoen derde in het WK rally en kondigde enkele weken na afloop van het WK zijn overstap naar Volkswagen aan. 2012 werd een overgangsjaar, een voorbereidingsjaar op de grote entree van Volkswagen in het WK. Het was het begin van het Ogiers tijdperk in de rallysport. De Fransman won vier individuele wereldtitels op rij, alsook vier constructeurtitels.

Toen Volkswagen eind 2016 het afscheid van de rallysport aankondigde, vond Ogier onderdak bij Ford. Ogier won in Monte Carlo zijn eerste wedstrijd met een Ford en werd dat jaar ook wereldkampioen. Echt gelukkig was de Fransman er nooit. Eind vorig jaar was er al sprake dat Ogier Ford zou inruilen voor Citroën, maar uiteindelijk ging de deal niet door. Een jaar later haalt Citroën de loftrompet boven om de terugkeer van de verloren zoon aan te kondigen. Ogier won in zijn carrière al 43 WK-rally’s.

Citroën won voor het laatst de WRC-titel in 2012 met Sébastien Loeb. Ogier debuteert eind januari met de Citroën C3 WRC in de Rally van Monte Carlo.