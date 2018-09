2000 kinderen voor 29ste scholenveldloop

Beringen - Ruim 2000 kinderen kwamen dinsdag 25 september aan het Koersels Kapelleke voor de 10demaal op deze locatie aan de start voor de jaarlijkse scholenveldloop van de Beringse scholen.

De organisatie was in handen van de Dienst Jeugd en Sport van de stad Beringen en kregen de hulp van alle turnleerkrachten van de scholen, leden van de atletiekclubs en vrijwilligers. Het Vlaams Kruis stond paraat om eventuele kwetsuren snel te verzorgen en de wespensteken te zalven, want die waren er wel. Luc Lievens was de presentator.

Er werd in 2 groepen gestart - anders was het niet te doen met meer dan 5000 toeschouwers. Er was voor de tweede keer een Fun loop waarbij zonder stress en zonder medailles werd gelopen. De Run loop was zoals andere jaren een competitieloop. De directrice van de SBS Koersel, Martine Bellinkx, en schepen van sport Dave Schops reikten de medailles uit in de namiddag. Ook kreeg elke deelnemer een appel, voor de dorst. Vermeldingswaardig Kyra Verdonck en Tuur Gijbels beide van de SBS Koersel wonnen voor de 6de keer op een rij, zij met de meisjes hij met de jongens de jaarlijkse veldloop.