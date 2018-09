Hasselt -

De 49-jarige vrouw die afgelopen nacht met een wagen in het Albertkanaal in Hasselt belandde, is teruggevonden. Ze is overleden. De vrouw reed rond 1 uur ’s nachts samen met haar man met de wagen het Albertkanaal in. De man kon zich zelf uit het kanaal redden, maar de vrouw bleef in het water achter. Na een urenlange zoektocht met een sonarboot werd ze deze namiddag gevonden.