Schlagerfestival in woonzorgcentrum Corsala Koersel

Koersel

Beringen - Donderdag 27 september ging voor de tweede maal een Schlagerfestival door in het woonzorgcentrum Corsala en dat was weer net als vorig jaar een schot in de roos.



Het personeel en de vrijwilligers hadden al weken geoefend om het te doen slagen en dat was hun volkomen gelukt. Zij imiteerde zowel binnen als buitenlandse artiesten, zelfs de directeur nam de rol Bob Marley een van de meest legendarische artiesten uit de moderne geschiedenis op zich. Het was precies of men zich in de Ethias Arena van Hasselt bevond met een podium en een prachtig versierde feestzaal die tot de nog gevuld was. Het werd een geslaagde namiddag die door de bewoners en het publiek werd geapprecieerd.