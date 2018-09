SBS Tuilt houdt met hele school gezonde picknick

Tuilt

Hasselt - Op donderdag 20 september gingen 315 leerlingen van SBS Tuilt gezond picknicken. En dat vonden ze allemaal superleuk.

In het kader van het jaarthema 'Fit en gezond het schooljaar rond!' wordt er elke maand rond een bepaald maandthema gewerkt. In september was dat de gezonde brooddoos. "We trokken dus met de hele school erop uit", klinkt het. "En wat is er zaliger dan in de zon fijn te genieten van een gezonde lunch?" Zo trok de lagere school met meer dan 200 leerlingen naar het park in Tuilt. De kleuterschool palmde dan de speelplaats van de lagere school in. De klasjes zaten samen gezellig bij de juf of meester. Als kers op de taart waren er nog wat gezonde hapjes: tomaatjes, worteltjes, komkommer, ... Het was reuzefijn! Wat zal het volgende maand zijn?