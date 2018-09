Opgelet: carpoolparkings moeten volgende weekends leeg voor poetsbeurt

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de nachten van 5 op 6 en 12 op 13 oktober de carpoolparkings in Limburg reinigen. Om grondig en efficiënt te werk te kunnen gaan, geldt tijdens de reinigingswerken een parkeerverbod. Door de werken over 2 nachten te verspreiden, blijven telkens andere carpoolparkings beschikbaar als alternatief.

Het Agentschap Wegen en Verkeer reinigt regelmatig haar carpoolparkings in de buurt van autosnelwegen. Deze poetsbeurten creëren een nette omgeving voor de carpoolers en zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat de afvoerputjes niet verstopt geraken. De aannemer verwijdert zowel veegvuil (onkruid, bladeren, steentjes, …) als zwerfvuil.

7 ton veegvuil

Tijdens de reinigingsactie in maart 2018 werd op de verschillende Limburgse parkings zo bijna 7 ton veegvuil opgeruimd. De reiniging gebeurt grotendeels met een grote borstelwagen. Om de parking efficiënt en doeltreffend te kunnen reinigen, is het belangrijk dat die volledig leeg is. Daarom worden deze reinigingswerken ook ter plaatse intensief aangekondigd. Twee weken op voorhand - vanaf nu dus - installeert het agentschap telkens een groot infobord aan de ingang, het parkeerverbod wordt enkele dagen op voorhand geplaatst, en 24 uur voor de start van de reiniging wordt opnieuw gewaarschuwd voor de afsluiting van de parking.

Alternatieve parking in Maasmechelen zelf

Om de hinder te beperken, zal de aannemer op elke parking één nacht (20.00 uur - 06.00 uur) doorwerken. Voor de reinigingswerken zijn de parkings in 2 reeksen opgesplitst, zodat de andere nabijgelegen carpoolparkings als alternatief beschikbaar blijven voor de pendelaars.

Omdat de carpoolparking van Maasmechelen relatief ver van de andere locaties ligt, voorziet het agentschap i.s.m. het gemeentebestuur een alternatief in Maasmechelen zelf. Deze carpoolers kunnen tijdens de reinigingswerken gebruik maken van de gemeentelijke parking langs de Kolenmijn Limburg-Maaslaand tegenover het voetbalstadion van Patro Eisden Maasmechelen.

Tijdens de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 oktober reinigt het agentschap de carpoolparkings:

•Diepenbeek

•Heusden-Zolder

•Lummen

•Maasmechelen

Tijdens de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober zijn de volgende parkings aan de beurt:

•Halen

•Hasselt-Zuid

•Houthalen

•Paal (Beringen)

•Tongeren