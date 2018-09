Park Igls is een Oostenrijks gezondheidscentrum waar gasten van over de hele wereld naartoe komen voor een gezondheidskuur. Dankzij een intensieve samenwerking met de universiteit van Innsbruck gebeurt alles er op medisch-wetenschappelijke basis. Een unieke locatie dus langs het parcours van het WK. Onze man in Innsbruck kreeg een exclusieve blik achter de schermen van het vermaarde centrum.