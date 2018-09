Deze programma’s mag u niet missen op 28 september

Op vrijdagavond staan er meestal films geprogrammeerd, zo ook op Eén met Johnny Depp in ‘The Ninth Gate’. Op BBC1 wordt er veel gepraat over film in het nieuwste seizoen van ‘The Graham Norton Show’. Op VTM kiest men daarentegen voor muziek op vrijdag met ‘The Voice Kids’.

1) ‘The Voice Kids’: van schlager tot pop

Ook in de derde Blind Audition van ‘The Voice Kids’ wagen twaalf jonge stemmen hun kans en dat levert een show met heel wat verschillende muziekgenres op: kleinkunst, schlager, metal, reggae en pop. Die laatste categorie is nog steeds het meest populair. Er zijn zelfs twee kandidaten die voor een nummer van Emeli Sandé kiezen. De 14-jarige Sari uit Sint-Job-in-’t-Goor zingt ‘Clown’ en Eva Landmeters, ook 14, heeft gekozen voor ‘Read All About It’. De Tongerse ...