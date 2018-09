Toneelkring Velm op de planken met 'Als dat maar goed komt'

Velm

Sint-Truiden - In januari 2019 staat toneelkring Velm weer op de planken met 'Als dat maar goed komt', een stuk van Ivo Maes in regie van Stefanie Menten.

Leon vertikt het al heel zijn leven mee te helpen in het huishouden. Magda, zijn vrouw, is meid voor alle werk. Totdat ze op een dag een reis wint. Anny, de bemoeizieke buurvrouw, overhaalt haar te vertrekken. Leon en zijn zoon Jaak, al even onbeholpen als zijn vader, vallen van de ene miserie in de andere. Als Julleke Verstrepen, Leon's vriend-duivenmelker, dan nog met verkeerd uitdraaiende tips voor de dag komt, is de chaos compleet. Ten einde raad besluiten ze in het geheim een tijdelijk huishoudhulpje te nemen. Maar Anny zou Anny niet zijn als ze daar niet achter kwam. Het nieuws bereikt Magda's vakantieoord en onverwacht staat ze terug thuis, op een cruciaal moment. Als dat maar goed komt...

Auteur: Ivo Maes, Regisseur: Stefanie Menten

Cast: Nele Vissers, Els Meys, Pauline Reynaerts, Sarah Truyens, Dirk Van Hacken, Niels Sacre, Inge Boyen en Hans Vandewalle.

Opvoeringen op: za 12/01/2019 om 20 uur, zo 13/01/2019 om 15 uur, vrij 18/01/2019 om 20 uur en za 19/01/2019 om 20 uur. Plaats opvoering: Pcc Velm - St Martinusstraat 8 - zaal voor iedereen toegankelijk.

Prijs: 8 euro, de zitplaatsen zijn genummerd.

Kaarten bestellen vanaf 1 december 2019 bij Vandereyken Jean, Velmerlaan 96 3806 VELM tel: 011/68 73 94 gsm: 0475/28 26 84 of via mail: jean.vandereyken@skynet.be