Waarom het werk u uw huwelijk kan kosten

Dames, opgelet. Is uw man hoogopgeleid en heeft hij erg veel vrouwelijke collega’s op het werk? Dan zijn uw kansen op een echtscheiding helaas beduidend verhoogd.

Getrouwde mensen die op het werk veel contact met collega’s van het andere geslacht hebben, lopen meer kans om te scheiden. Dat is op zich natuurlijk niet onverwacht. De zegswijze ‘een vrouw en een kip zijn de pest voor een schip’ is niet zomaar uit de lucht komen vallen (dat van die kip slaat op het feit dat ook een vers stukje vlees schaars was aan boord en voor ­ruzie onder de bemanning kon zorgen).

Opmerkelijker zou zijn dat vooral hoogopgeleide mannen vatbaar zouden zijn voor de verleiding ...