Auto belandt in Albertkanaal: “Help, mijn vrouw ligt in het water, riep de man”

Hasselt -

“Rond half twee ’s nachts ging hier plots de deurbel. Ik deed open en voor mij stond een onbekende man die kleddernat en volledig in paniek was: ‘Help, help, ik ben in het kanaal gereden en mijn vrouw ligt nog in het water’, riep hij.” Dat zegt Myriam Janssen, de vrouw die afgelopen nacht de hulpdiensten belde, nadat een wagen in het Albertkanaal reed. De politie is ondertussen nog altijd op zoek naar de vrouw die in de wagen zat.