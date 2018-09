Gluren bij BV's: Valerie De Booser trekt pittige laarzen aan, Josje test haar vriend als vader

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Ex-atlete en ontwerpster Elodie Ouedraogo ontmoette een van haar voorbeelden in modeland: Diane Von Furstenberg. En ze gingen samen op de foto. "Wat een onwezenlijke ervaring" schrijft ze erbij.



Zelfde meisje, zelfde kapsel en ook op de set: actrice Ella Leyers deelt een foto uit de oude doos. Op het eerste beeld is ze veertien jaar, op het tweede dertig.

Actrice Hilde De Baerdemaiker lanceert op 3 oktober haar eigen yogalijn 'PlayPauze' in samenwerking met Kartien Smets en stelt ze op gepaste manier voor op Instagram: in een yoga houding. Op deze foto? "Een boom van een vrouw", schrijft ze bij het beeld, gemaakt midden in de natuur.



Acteur Mathias Vergels toont zijn zoontje Emile nogmaals. "Vader en zoon", staat bij het beeld.



Nog meer yoga: presentatrice Evy Gruyaert neemt haar matje voortaan een keer per week mee om het personeel bij televisiezenders Vier en Vijf bepaalde houdingen aan te leren. "Dat zal deugd doen, maar ook een beetje pijn. Maar onthoud: pijn is fijn met een 'p'", stelt ze gerust.



Valerie De Booser toont hoe je latex overknee laarzen draagt in stijl.



Josje, momenteel zwanger van haar eerste kindje, laat catwalkgewijs zien hoe haar lief Clé straks met de kleine jongen of meid zal rondlopen. En het ziet er hilarisch uit... "Het is een look", staat erbij te lezen.



Presentatrice Katja Retsin beloont haar jarige man Jan Schepens met een dikke kus en deelt het romantische kiekje. "Big kiss for my birthday boy."

Als een leeuwin in een kooi poseerde Natalia in Miami. "Love Shine a Light", schreef ze erbij omdat er spots op haar waren gericht.



Nog een romantisch kiekje van een BV-koppel om af te sluiten: Véronique Leysen en Thomas Vanderveken zeggen "coucou".