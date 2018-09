STVV gaat zondag op bezoek bij RSC Anderlecht. De Kanaries hopen op eenzelfde resultaat als vorig seizoen, toen STVV met 2-3 won in het Astridpark. Hoe groot is het geloof in een nieuwe stunt? Raakt Jonathan Legear speelklaar voor de wedstrijd tegen zijn ex-club? En met welk systeem komt Marc Brys op de proppen? Wij vroegen het aan onze STVV-watcher Gunter Schoofs.