Monopoly beu? In Genk kunt u dit weekend meer dan honderd gezelschapspelletjes uittesten

Genk -

Zo’n 150 bordspelen, 38 standhouders, drie verkoopstanden en een levensgrote versie van het spel ‘When I Dream’ met een echt bed in het midden van de ruimte. Dat is het Spellenfestival dat nu zondag de Limburghal in Genk inpalmt. “Iedereen kent klassiekers als Monopoly of Risk wel, maar er zijn zoveel moderne bordspellen”, zegt Kris Lemmens, organisator van de gezelschapsspellenbeurs. “We willen dat de mensen ook die leren kennen.”