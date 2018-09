Kimberly Buys zwemt Belgisch record op 50m vrije slag

Kimberly Buys heeft vrijdag op de eerste dag van de wereldbekermanche kortebaanzwemmen in het Nederlandse Eindhoven het Belgisch record op de 50 meter vrije slag aangescherpt.

Buys tikte aan in 24.80 en dook zo onder het BR (24.88) van Jolien Sysmans, een chrono die in november 2012 in Gent op de tabellen werd gezet. De prestatie van Buys was echter niet voldoende voor een stek in de finale met de beste acht. Ze liet de dertiende chrono van alle deelneemsters optekenen.

Op de 50m vrij bij de mannen werd Pieter Timmers (21.86) negende in de reeksen, hij kwam twee honderdsten tekort voor de finale. Dries Vangoetsenhoven (22.26) en Lorenz Weiremans (22.79) verbeterden hun persoonlijk record, goed voor respectievelijk de 17e en de 30e tijd in de reeksen.