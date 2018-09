Marc Brys blikt vooruit op wedstrijd tegen Anderlecht: “Gewond dier is aartsgevaarlijk”

STVV maakt zondag de verplaatsing naar Anderlecht. Coach Marc Brys blikte vrijdag op zijn persbabbel vooruit op de partij. “We zitten in een goede flow en zijn er klaar voor”, zei de Antwerpenaar.

Het belooft geen makkelijke wedstrijd te worden voor de Kanaries. Anderlecht balanceert op de rand van een crisis en werd donderdag nog uit de beker geknikkerd door tweedeklasser Union. Brys verwacht dan ook een reactie van de jongens van Hein Vanhaezebrouck. “Zoals het spreekwoord zegt is een gewond dier aartsgevaarlijk”, aldus Brys. “Als bij een club het woord ‘crisis’ in de mond wordt genomen zet dat iedereen aan om scherper te zijn en nog meer op details te gaan werken. Ik verwacht dat dat, zeker in een instituut als Anderlecht, niet anders zal zijn. We zijn alleszins gewaarschuwd en zullen een superscherp elftal tegenover ons krijgen.”

Een selectie maakte de Truiense oefenmeester nog niet bekend. Die volgt zaterdag na de laatste training. Voorlopig zijn er drie geblesseerden: Sekine (hamstring), Koike (enkel) en De Petter (spierscheur). Over die laatste had Brys goed nieuws. “Zijn blessure evolueert goed. Ik verwacht hem in de loop van volgende week terug bij de groep”, klonk het.