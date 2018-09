U wilt graag gaan bijzitten? De komende verkiezingen kan het niet meer zomaar (oproep)

Tal van gemeenten hebben problemen om bijzitters te vinden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wie een oproepingsbrief in de bus krijgt, probeert daar onderuit te geraken met een (goede?) reden. Maar dat mensen voor het eerst niet meer vrijwillig mogen gaan bijzitten, speelt ook een rol.

“Bij de jongste federale verkiezingen konden burgers zich bij hun gemeente melden als vrijwilliger voor een functie als bijzitter of voorzitter in een stembureau”, luidt het in een verslag van de commissie aan het Vlaamse parlement. “Dat daar niet voor gekozen werd, heeft vooral te maken met de neutraliteit en de onafhankelijkheid die van een bureau wordt verwacht. Bij het werken met vrijwilligers is het theoretisch mogelijk dat bureaus ‘gekleurd’ worden samengesteld, terwijl de volstrekte neutraliteit voorop moet staan.”

