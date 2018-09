Cultmerk Juicy Couture komt met eerste make-uplijn

Juicy Couture, midden de nillies populair geworden met opvallende trainingspakken in fluweel en dankzij fan van het eerste uur Paris Hilton, is terug van nooit helemaal weggeweest. Het Amerikaanse label brengt in oktober een eerste make-upcollectie op de markt, die je vast doet terugdenken aan je tienerjaren.

De Juicy Couture Cosmetics-lijn is de tweede stap van het merk in de beautywereld en komt twaalf jaar na de lancering van het parfum ‘Oui’. Ze bundelt onder meer lippenstiften en oogschaduw in opvallende tinten en glitter - veel glitter! “Het is een collectie geworden met speelse en gedurfde kleuren die net zo leuk en onbevreesd expressief zijn als de vrouwen die ons merk dragen”, klinkt het.

Lippenstift, 16,31 euro / oogschaduwpalet, 34,44 euro

Op 1 oktober komt de collectie in de rekken bij het Amerikaanse warenhuis Macy’s, maar ook via de webshop van Juicy Couture - die in België levert - kan je je mandje vullen. De make-up blaast het label, geliefd bij sterren onder wie Paris Hilton, Kim kardashian en Kylie Jenner, weer nieuw leven in. Het voorbije decennium was echter bijzonder zwaar. In 2014 sloten alle Amerikaanse winkels de deuren, maar in 2016 kwam er beterschap. Het Franse Vetements showde op de Parijse modeweek een trainingspak van Juicy Couture, wat tot nieuwe samenwerkingen met Topshop, Bloomingdale’s en Urban Outfitters leidde.