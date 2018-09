F1-renstal Haas behoudt vertrouwen in Grosjean en Magnussen

De Amerikaanse Formule 1-renstal Haas rekent ook volgend seizoen op Romain Grosjean en Kevin Magnussen in de cockpit van zijn twee bolides. Dat maakte het team vrijdag bekend in aanloop naar de Grote Prijs van Rusland.

“We hebben in vergelijking met vorig jaar enorme stappen gezet, beide piloten behouden was dan ook een eenvoudige beslissing”, verklaart teambaas Guenther Steiner in een persbericht.

Haas debuteerde in 2016 in de F1. De 32-jarige Fransman Grosjean is er sindsdien bij, de 25-jarige Deen Magnussen kreeg een jaar later een zitje bij het Amerikaanse team.

Grosjean en Magnussen reden dit seizoen al 76 punten bij elkaar. Daarmee staat Haas in de stand van de constructeurs op de vijfde plaats.

Voor het komende seizoen moeten nu officieel nog zes zitjes bevestigd worden. Williams, Toro Rosso en Force India dienen hun piloten voor 2019 nog bekend te maken.