Grote Prijs Formule 1 in Miami is niet voor meteen

De onderhandelingen over de geplande Grote Prijs Formule 1 in de straten van Miami worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft het bestuur van de Amerikaanse stad donderdag unaniem beslist.

Een resolutie van 10 mei gaf het stadsbestuur de opdracht de onderhandelingen op te starten om de Formule 1 in 2019 naar Miami te halen. De gesprekken liepen echter vast, waarna de F1 verkondigde dat er in oktober van volgend jaar in geen geval een GP zal gereden worden in het zuiden van Florida.

Volgens verschillende media betekent dit niet dat Miami zijn F1-ambities moet opbergen. De beslissing om de onderhandelingen uit te stellen geeft de stad meer tijd om tot een akkoord te komen met de organisatie van de koningsklasse van de autosport.

Op 20 en 21 oktober van dit jaar organiseert Miami wel een racefestival. Daar zal onder meer de Braziliaanse ex-piloot Emerson Fittipaldi rijden in de McLaren M23, waarmee hij in 1974 naar de wereldtitel racete. Eerder ontvingen Londen, Sjanghai, Marseille en Milaan al zulke racefestivals.