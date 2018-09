België heeft ook vandaag één van de favorieten op het WK in de rangen met belofte Bjorg Lambrecht

Na de demonstratie en bijna aangekondigde wereldtitel van Remco Evenepoel gisteren bij de junioren, zijn ook de Belgische beloften vandaag zeker niet kansloos op het WK. Zij kunnen immers uitpakken met kleppers als Bjorg Lambrecht en Steff Cras. “We mogen dromen”, aldus Lambrecht, “maar het zal zeker geen gemakkelijke wedstrijd worden.” Om iets na 12 uur beginnen ze eraan voor 186, 2 kilometer van Kufstein naar Innsbruck, de aankomst is voorzien omstreeks 17 uur.

Twee profs in de rangen

Steff Cras, Brent Van Moer, Bjorg Lambrecht, Viktor Verschaeve en Kenny Molly verdedigen de eer van de Belgen bij de beloften. ras is prof bij Katusha-Alpecin, met Lambrecht heeft de selectie nog een tweede prof in de rangen. Hij koerst sinds begin dit jaar bij Lotto Soudal, verzamelde enkele mooie ereplaatsen zoals een vierde stek in de dertiende etappe van de Vuelta naar La Camperona, en boekte ook zijn eerste profzege in de Tour des Fjords in april. Lambrecht stapte vroegtijdig af in de Vuelta om zich klaar te stomen voor het WK van vrijdag. “Ik voel me klaar voor dit WK en start met veel vertrouwen”, zei hij op een persmoment van de Belgische ploeg.

Het parcours telt 180 kilometer. De renners starten in Kufstein op de middag, daarna volgt een aanloop van 84,7 km, met de Gnadenwald klim, 2,8 km, maximaal 14 procent en vervolgens vier lokale rondes van telkens 23,8 km met daarin telkens een klim van 7,9 km, maximaal 10 procent.

“Bjorg en Steff zijn onze kopmannen”, aldus belofte Kenny Molly, “met een schaduwrol voor Viktor Verschaeve. De andere twee jongens, Brent en ik, moeten hen zo veel mogelijk bijstaan. Dit is een sterke Belgische selectie, maar we zijn niet de topfavoriet en moeten alert koersen.”

Lambrecht: “Er zal naar ons gekeken worden”

Ook Lambrecht gelooft in de sterkte van de Belgische selectie. “Met Brent Van Moer, Steff Cras, Kenny Molly en Viktor Verschaeve hebben we renners die hard kunnen rijden, zowel op het vlakke als op de steilere stukken. Er zal naar ons gekeken worden en door mijn favorietenrol zullen de andere kanshebbers vaak meteen reageren als we iets ondernemen. Het komt erop aan van bij de start tot het einde de koers hard te maken.”

“Idealiter rijden we de andere kanshebbers op achterstand of proberen we met een kleinere groep naar de meet te rijden. We hopen de koers in het begin te controleren en nadien iets te ondernemen in de plaatselijke ronden. Het zou een mooi scenario zijn als we daar kunnen wegrijden met een groepje of het peloton zodanig kunnen uitdunnen. Hoe meer renners afzien, hoe makkelijker wij de koers in handen kunnen nemen. En ik hoop mijn voordeel te halen uit het feit dat ik iets meer kilometers bij de profs heb gereden dan de anderen. Hopelijk vat ik die finale dan iets frisser aan en kan ik met enkele andere renners wegrijden.”

Naast Lambrecht en Cras zijn er nog een aantal jonge profs die nog in de beloftencategorie mogen aantreden, zoals Eddie Dunbar bijvoorbeeld. “Ik verwacht ook heel veel van de Sloveen Tadej Pogacar die de Ronde van de Toekomst won”, aldus Molly. “We moeten ook rekening houden met de Colombiaan Ivan Sosa die bergop zeer sterk is en dan heb je ook altijd een sterk Frans blok.”

“Ik beschouw ook Pascal Eenkhoorn, Marc Hirschi en Mark Padun als gevaarlijke kandidaten”, aldus Lambrecht. “Het wordt een mooie, maar zeker geen makkelijke wedstrijd. Een WK is natuurlijk altijd iets bijzonders en alles moet samenvallen, maar ik heb hard voor dit WK getraind en ben er klaar voor. Ik voel niet per se druk om die favorietenrol waar te maken, maar ik heb natuurlijk wel wat gezonde stress. Het is nu vooral belangrijk ontspannen en gefocust te blijven. Het seizoen loopt ten einde, maar ik heb er lang voor getraind dus die motivatie is zeker nog aanwezig. Als ik win, zou het heel mooi zijn. Verlies ik? Dan ben ik uiteraard teleurgesteld, maar het zou mijn seizoen niet kenmerken.”

Praktisch:

Afstand: 186, 2 km (aanloopstrook van 90,6 km + vier plaatselijke ronden van 23,9 km)

Hellingen: 1 x Gnadenwald (2,6 km aan 10,5%) + 4 x Igls (7,9 km aan 5,7%)

Start: 12.10 uur

TV: Live op één vanaf 13.30 uur

Belgische deelnemers: Bjorg Lambrecht (21, Knesselare), Steff Cras (22, Westerlo), Kenny Molly (21, Ploegsteert), Brent Van Moer (20, Beveren-Waas), Viktor Verschaeve (20, Zwijndrecht).