Verwarmen we dan zoveel op elektriciteit? Vier vragen over ons stroomverbruik

Er dreigt vooral een elektriciteitstekort als het extreem koud is. Waarom eigenlijk? En zijn wij de enige die in de problemen komen?

Waarom verbruiken we meer elektriciteit als het koud is?

Als het erg koud wordt in november, dan dreigt het licht uit te gaan. Waarom eigenlijk? Verwarmen we dan zoveel op elektriciteit? Neen, zo blijkt uit het Grote Woononderzoek van het Steunpunt Wonen. In 2013 werd slechts 7 procent van de woningen verwarmd met elektriciteit. Het overgrote deel verwarmt op gas (67 procent) en stookolie (23 procent).

Bovendien is centrale verwarming op elektriciteit niet verantwoordelijk voor de piek in de winter ...