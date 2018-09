Engie-Electrabel vervroegt onderhoud van Tihange 1

Engie Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales, vervroegt het onderhoud van Tihange 1. Daardoor zal de centrale twaalf dagen sneller weer beschikbaar zijn. Dat meldt het bedrijf vrijdag. Waar het onderhoud aanvankelijk gepland was van 20 oktober tot 29 november, zal het nu plaatsvinden van 13 oktober tot 17 november.

Dat betekent dat de periode waarin er maar één kernreactor draait - Doel 3 met een capaciteit van 1.006 megawatt) -, wordt vervroegd en ingekort. Vanaf midden november zou ook Tihange 1 dan weer stroom leveren. Die reactor heeft een capaciteit van 962 megawatt.

Wat dit vervroegde onderhoud precies betekent voor de bevoorradingszekerheid, is nog niet helemaal duidelijk. Hoogspanningsnetbeheerder Elia zei eerder deze week dat hij niet kon uitsluiten dat het afschakelplan deze winter geactiveerd zou moeten worden. Vooral de maand november is kritiek, zo luidde het, maar Elia sloot ook problemen in januari en februari niet uit. Veel hangt ook af van hoe hard de winter toeslaat.

De overige vijf Belgische kernreactoren liggen stil om diverse redenen. Engie verwacht dat Doel 1, Doel 2 en Doel 4 in de loop van december heropgestart zullen worden. Voor Tihange 3 wordt voorlopig 1 maart als heropstartdatum naar voren geschoven, Tihange 2 zal naar verwachting stilliggen tot 31 mei.

Noch bij Engie Electrabel, noch bij Elia was onmiddellijk iemand bereikbaar voor een reactie.