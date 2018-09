OPEN BRIEF. “Extra parkeerplaatsen voor studenten is geen oplossing”

De parkings van de Hasseltse hogescholen en universiteiten doen de gemoederen hoog oplopen. PXL-studente Hanne Jorssen startte een petitie voor meer parkeerplaatsen. Vandaag kreeg ze steun van UHasselt-rector Luc De Schepper. Een lezer stuurde ons een open brief waarin hij de bezorgdheid van de studenten zegt te begrijpen, “maar de oplossing die wordt voorgesteld is verre van ideaal”.

Lees hier de volledige open brief:

Beste Hanne,