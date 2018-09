Vliegtuig mist landingsbaan en komt terecht in lagune in Micronesië

Een passagiersvliegtuig van Air Niugini is gedeeltelijk gezonken na een crash in een lagune aan de luchthaven van Chuuk, een van de staten van Micronesië. Het toestel had de landingsbaan gemist en kwam 150 meter verder in het water terecht. Alle 36 passagiers en 11 bemanningsleden zijn in veiligheid. Dat hebben lokale media vrijdag gemeld.