Oud-speurder Bende van Nijvel doet boekje open: “Onderzoek werd begraven toen dossier verhuisde”

Voormalig onderzoeksrechter Freddy Troch was jarenlang betrokken bij het onderzoek naar de Bende van Nijvel, totdat het dossier hem ontnomen werd. Na twintig jaar sprak hij donderdagavond voor het eerst over de zaak in Van Gils & Gasten. “Ze waren bang dat we andere potjes zouden opentrekken.”

Foto: Photo News

Troch kreeg het onderzoek naar de Bende van Nijvel in 1986 in handen. Dat gebeurde enkele maanden na de bloedige raid op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985. Bij die aanval kwamen acht personen om het leven. De zogeheten Delta-cel van de inmiddels gepensioneerde magistraat, opererend vanuit Dendermonde, vond een jaar na die feiten wapens en kogelvrije vesten in het kanaal Brussel-Charleroi, nabij het Hellend Vlak van Ronquières.

Door die vondst kon een link worden gelegd tussen de raid in Aalst en eerdere overvallen van de Bende in 1982 en 1983. Opvallend detail: een jaar eerder was, zonder medeweten van Troch, ook al kort gezocht in het kanaal door de Cel-Jumet uit Charleroi. Dat leverde destijds geen resultaat op. “Een zeer slechte zoektocht”, aldus Troch in Van Gils & Gasten.

”Begrafenis van het onderzoek”

De slechte communicatie tussen de twee cellen was tekenend voor de manier waarop het onderzoek naar de Bende van Nijvel gevoerd werd eind jaren ’80. Daarom wilde Troch en substituut Willy Acke rond 1990 van beide cellen één centrale cel in Brussel maken. Omdat telkens dezelfde namen in het onderzoek naar boven kwamen, wilde Troch bovendien het onderzoek opentrekken met zeker vijf nieuwe onderzoeken.

Zover kwam het nooit. Het Bende-dossier werd de gewezen magistraat in 1990 ontnomen en overgeheveld naar Charleroi. “Dat betekende de begrafenis van het onderzoek”, stelt Troch. Hij was hoopvol op goede resultaten in het onderzoek, omdat hij een idee had waar te zoeken: “In die tijd, in de jaren ’80, was er een enorme normvervaging in bij verschillende geledingen in Brussel.” Onder meer doelend op leden van de rijkswacht. “Ze waren bang dat we andere potjes zouden opentrekken.”

Oproep naar oud-rijkswachters

Advocaat Jef Vermassen, die verschillende slachtoffers van de Bende bijstaat, deed in dezelfde uitzending een oproep naar oud-rijkswachters. Hij hoopt dat personen die tijdens hun werkzame jaren wellicht niet in de positie waren om vrijuit te spreken, na hun pensioen het stilzwijgen willen doorbreken. “Zij moeten vrijuit kunnen praten, enkel zo kan een aanknopingspunt naar de waarheid worden gevonden”.