Tom Boonen over de affaire-Wout van Aert: “Om van te kotsen”

Tom Boonen heeft in het tv-programma Extra Time Koers op Canvas zijn ongezouten mening gegeven over het ‘heetste hangijzer in de koers’ van de afgelopen weken: de contractbreuk van Wout van Aert. De manier waarop dat is aangepakt is echt om van te kotsen. Reclame voor niets.”

Voor wie de voorbije weken op mars verbleef: Wout van Aert stapte op bij Sniper Cycling omdat hij het niet ziet zitten om in de nieuwe fusieploeg met Roompot te stappen. Die beslissing sloeg in als een bom bij manager Nick Nuyens en co, waarna verwijten heen-en-weer volgden en de uitspraak letterlijk voor de rechtbank zal worden uitgevochten.

“Ik weet er eigenlijk niets van maar ik vind gewoon heel de manier waarop er - langs beide kanten - mee is omgegaan niet normaal’, aldus Boonen. “Het gaat over sport, hé jongens. Als je niet graag bij een ploeg rijdt, zeg dan “ja, sorry” maar kom met elkaar overeen. Scheur dat contract kapot en weg. De manier waarop dat is aangepakt, is echt om van te kotsen. Reclame voor niets.”

Boonen praat uit eigen ervaring want in 2002 was hij amper één jaar prof toen hij zijn contract bij het Amerikaanse US Postal verbrak. De 22-jarige Boonen had er in principe nog één jaar te gaan. De Antwerpenaar voelde zich echter niet echt thuis bij het duo Armstrong-Bruyneel en oordeelde bovendien dat hij zich als klassiek specialist beter kon uitleven bij Quick Step. Zijn beslissing werd hem door de Amerikanen - Lance Armstrong op kop - niet in dank afgenomen maar de zaak werd zoals dat dan heet “in der minne” opgelost. Concreet kwam het Boonen te staan op een schadevergoeding, die hij overigens uit eigen zak betaalde. “Mijn bankrekening stond in het rood toen ik bij Quick Step begon.”

“Handicap dat Evenepoel nog nooit echt gekoerst heeft”

Boonen liet bij Ruben Van Gucht ook zijn licht schijnen over Remco Evenepoel. “Als je op een WK bij de junioren met pech kunt terugkomen is dat al een ongelooflijke inspanning. Dat is iets dat je bijna nooit ziet. Pech in een juniorekoers, is inpakken en wegwezen”, was de ex-wereldkampioen bij de profs danig onder de indruk.

Volgend jaar wacht echter een immense uitdaging: dan waagt Evenepoel bij Quick Step Floors immers zijn kans bij de profs. “Eigenlijk heeft hij zijn eerste test al doorstaan, dit was misschien het belangrijkste jaar uit heel zijn carrière want hij heeft de keuze moeten maken bij welke ploeg hij zijn toekomst ziet en daar gaat hij gevormd worden of verbrand. Met al die beslissingen dit allemaal nog presteren, dan kan je niet zeggen dat hij zwak is in het hoofd.”

“Maar zijn grootste handicap bij de profs is dat hij nog nooit echt gekoerst heeft. Koersen is ook tactische steekspelletjes: op een zo slinks mogelijke manier rijden zodat de rest moet achtervolgen of iets meer moet afzien dan jij. Nu rijdt hij gewoon iedereen dood een ganse dag, tot niemand meer kan en dan rijdt hij die laatste wel uit het wiel. Ook omdat hij in zijn ontwikkeling misschien al iets verder staat dan zijn leeftijdsgenoten. Bij de junioren zijn nog heel wat van die gasten - zoals Remco- die al wat verder ontwikkeld zijn maar bij profs zal hij tegen mannen rijden die wél al helemaal ontwikkeld zijn. Je moet dat dus ook wat in zijn context zien, maar bij Quick-Step zullen ze daar wel goed mee omgaan”, besluit Boonen.