Schlagerfestival maakt eerste thema en nieuwe namen bekend

Voor het eerst in het 14-jarig bestaan van het Schlagerfestival zal er eind maart gewerkt worden met een thema: kermis. De organisatie voegde vanochtend ook drie nieuwe namen toe aan hun affiche. Yves Segers, De Romeo’s en Vader Abraham zullen tussen vrijdag 29 en zondag 31 maart 2019 het beste van zichzelf geven in de Ethias Arena.

“Het Schlagerfestival is net als de kermis een totaalbeleving voor jong en oud. We spelen in op die warme sfeer van gezelligheid en ambiance door ook extra aandacht te schenken aan de aankleding in de foyer en zaal”, zegt Lode Vereecke van de organisatie. In het decor en op de LED-schermen zal de kermis tot leven komen, inclusief botsauto’s, achtbanen en draaimolens.

Nieuwe namen

Met Laura Lynn, Lindsay, Willy Sommers, John Terra en Luc Steeno waren de eerste namen van Het Schlagerfestival 2019 al bekendgemaakt. De organisatie maakte vanochtend nog drie nieuwe namen bekend: Yves Segers, De Romeo’s en Vader Abraham, de muzikale vader van De Smurfen.