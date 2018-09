Inner Wheel brengt 'Niet schieten' in avant-première voor Levensloop

Genk - 'Niet schieten', de nieuwste film van Stijn Coninx, komt in oktober in de Vlaamse bioscoopzalen. Inner Wheel, een Genkse serviceclub, organiseerde in Euroscoop Genk alvast een avant-première. De opbrengst daarvan gaat naar Levensloop.

De grootste zaal van de Genkse Euroscoop zat afgeladen vol voor de avant-première van 'Niet schieten', de film waaraan Stijn Coninx zeven jaar werkte en waarin hij de slachtoffers van de bende van Nijvel een stem en een gezicht geeft. Het was muisstil toen de regisseur na de beklijvende film vertelde hoe hij in contact kwam met David Van de Steen, een van de slachtoffers die de aanslag in Aalst overleefde, en hoe de gedachte groeide om deze film te produceren, een 'schreeuw van verontwaardiging'. Topacteurs als Jan Decleir, Viviane De Muynck en Jonas van Geel geven het erg realistisch verhaal op indrukwekkende wijze gestalte.

Inner Wheel Genk, dat dit evenement organiseerde, besteedt de opbrengst ervan aan Levensloop, een organisatie waarin de serviceclub een belangrijke rol speelt. Een receptie en een grote tombola zorgden er voor dat er niet alleen kon nagepraat worden, maar ook dat de opbrengst meer dan behoorlijk was. De strijd tegen de kanker zal er wel bij varen.

De film is vanaf 10 oktober te zien in Euroscoop op C-mine