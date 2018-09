De Lijn zet vanaf 2019 extra bussen in op twee Limburgse lijnen

Lanaken - Op twee Limburgse lijnen, die tussen Lanaken en Maastricht en tussen Bilzen en Lanaken, zal het aanbod vanaf begin 2019 vergroot worden. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts vandaag bekendgemaakt.

Weyts maakt 7,5 miljoen euro vrij om het aanbod op verschillende lijnen over heel Vlaanderen te verhogen. “Het geld wordt heel gericht geïnvesteerd in de drukste lijnen op de drukste momenten of waar er specifiek nood is”, klinkt het.

In Limburg is de keuze gevallen op lijn 45 tussen Lanaken en Maastricht en lijn 20a tussen Bilzen en Lanaken. Op beide lijnen zal vanaf 2019 elk half uur een bus rijden.

Begin deze week berichtte onze krant nog dat er tussen kerst en Nieuwjaar een pak minder bussen zullen rijden in onze provincie. Vervoersmaatschappij De Lijn ontkende dat het om een besparingsoperatie gaat.