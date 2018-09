Vlaamse Ombudsman: “Geef elke bijzitter 200 euro”

Brussel - De Vlaamse Ombudsman stelt voor om al wie op verkiezingsdag moet bijzitten voortaan een vergoeding van 150 à 200 euro te geven. “Het zal snel gedaan zijn met de excuses”, zegt hij vrijdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Bij de vredegerechten en bij de Vlaamse Ombudsman stromen de klachten binnen van mensen die niet willen gaan bijzitten. Vlaams ombudsman Bart Weekers roept daarom op om bijzitters en tellers beter te belonen. Dit jaar krijgen zij een vergoeding van 19 euro. Wie in een elektronisch stembureau zit, krijgt 27 euro, omdat die langer open blijven.

“Die vergoeding ligt te laag. Zeker als je vergelijkt met wat een gemeenteraadslid krijgt voor een avondje gemeenteraad”, vindt Weekers. “Trek die vergoedingen op naar 150 à 200 euro en het probleem van de vele excuses zal grotendeels opgelost zijn.”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) spreekt zich niet uit over het voorstel. “Voor 14 oktober liggen de vergoedingen al vast in een ministerieel besluit. Als achteraf blijkt dat er grote problemen waren om bijzitters te vinden, is het aan de volgende regering om daar een oplossing voor te zoeken.”