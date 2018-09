Sebastian Vettel snelste in Rusland, Vandoorne trager dan zijn vervanger Lando Norris

In Sochi heeft de Duitser Sebastian Vettel tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Rusland in zijn Ferrari de snelste tijd gereden. Vettel was een handvol duizendsten sneller dan Max Verstappen. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de zestiende tijd en was daarmee trager dan Lando Norris die hem volgend jaar bij McLaren vervangt.

1. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:34.488 19

2. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:34.538 +0.050 22

3. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:34.818 +0.330 23

4. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:34.999 +0.511 28

5. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:35.524 +1.036 11

6. FR Esteban Ocon Racing Point Force India 1:35.663 +1.175 24

7. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.696 +1.208 19

8. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:36.196 +1.708 21

9. DE Nico Hülkenberg Renault 1:36.274 +1.786 18

10. IT Antonio Giovinazzi Sauber 1:36.712 +2.224 22

11. FR Romain Grosjean Haas F1 1:36.816 +2.328 23

12. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:36.944 +2.456 25

13. GB Lando Norris McLaren 1:37.022 +2.534 25

14. MC Charles Leclerc Sauber 1:37.054 +2.566 24

15. RU Artem Markelov Renault 1:37.183 +2.695 22

16. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:37.187 +2.699 27

17. CA Nicholas Latifi Force India 1:37.206 +2.718 24

18. RU Sergey Sirotkin Williams 1:37.225 +2.737 25

19. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:37.944 +3.456 28

20. CA Lance Stroll Williams 1:39.137 +4.649 13

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: