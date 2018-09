Eddy Merckx: “Evenepoel wordt misschien nog beter dan ik”

“Ongelooflijk!” Zelfs Eddy Merckx kwam gisteren in Innsbruck woorden te kort bij de prestatie van het fenomeen Remco Evene­poel. Vallen, achtervolgen, de concurrentie bijbenen, om er vervolgens soeverein alleen vandoor te gaan. Zelden pakte een junior op zo’n alles overbluffende wijze zijn tweede wereldtitel in drie dagen. Waar houdt dit op? Voor dit WK werd Evenepoel in de meest optimistische kringen al tot ‘de nieuwe Merckx’ uitgeroepen. Overdreven? Dan toch niet meer volgens de meester zelf.

“Misschien wordt hij nog wel beter dan ik”, aldus Merckx in Innsbruck. “Die jongen geeft de indruk werkelijk alles te kunnen. Als je ziet hoe hij gebouwd is, hoe hij kan tijdrijden, hoe hij bergop iedereen overklast… Dat is super.”

Of Merckx dit kon op zijn achttiende? “Op dit parcours had ik misschien ook wel het verschil kunnen maken”, grijnst Merckx. “Niet vergeten: ik ben ook wereldkampioen geweest toen ik negentien was. Maar dat die jongen iets ...