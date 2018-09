Vijf dingen die je moet weten over de Ryder Cup 2018

Vanochend om 8.10u start op Le Golf National in Parijs de Ryder Cup. De prestigieuze, tweejaarlijkse strijd tussen de best golfspelers van de VS en Europa. Wat moet u vooral onthouden van deze editie in Frankrijk? De vijf belangrijkste zaken op een rij.

1. 42ste editie, VS topfavoriet De eerste officiële Ryder Cup werd in 1927 betwist. Golfmaffe en steenrijke Brit Sam Ryder was de grote mecenas van de Ryder Cup. Hij zorgde ook voor het kleine, maar o zo belangrijke bekertje. De Amerikaanse golfers wonnen, geleid door Walter Hagen, meteen die eerste confrontatie met 9,5 – 2,5 van hun Britse opponenten. Naarmate de edities vorderden bleken de Amerikanen veel te sterk voor de Britten. Vandaar dat men in 1973 toeliet dat Ierse golfers hun ...