Tijdens bedgeheimen in ‘Gert Late Night’ vertelt Klaasje openhartig over de tweestrijd waarin ze leeft sinds K3. “Ik voel me opgesplitst tussen twee werelden”, zegt ze. “Het lukt me niet om hier in België een sociaal netwerk op te bouwen.” Ook in Nederland voelt Klaasje zich niet meer thuis. Bovendien vindt ze showbizz vaak een beetje nep, een beetje leeg. “Ik denk heel vaak: Oké, is dit het?”