Kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh slaat terug: “Mijn familie en mijn naam zijn totaal en permanent vernietigd”

Brett Kavanaugh, de kandidaat genomineerd door president Trump als het nieuwste lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof, heeft op zijn hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat bijzonder zwaar uitgehaald. Kavanaugh ontkent nog steeds dat hij Christine Blasey Ford in 1982 aanrandde, en beschuldigt de Democraten ervan de hele heisa te gebruiken om zijn nominatie te torpederen.

Eerder vandaag getuigde Christine Blasey Ford vier uur lang over haar ervaringen met Kavanaugh. Zij beweerde dat ze in 1982 aangerand werd door de kandidaat-opperrechter, en hield dat vandaag ook vol in een aangrijpende getuigenis voor de Senaat.

Paniek in het Witte Huis

Ook een bron binnen het Witte Huis noemde haar optreden “erg geloofwaardig” en “overtuigend”, een andere bron uit de regering-Trump noemde de getuigenis zelfs “vreselijk voor Brett”. Chris Wallace van de conservatieve nieuwszender Fox News noemde de hoorzitting ronduit “een ramp voor de Republikeinen”.

Trump heeft nog niet gereageerd op de getuigenis, maar liet donderdag wel een meeting met adjunct-minister van Justitie Rod Rosenstein annuleren. Dat de president zo’n belangrijke vergadering uitstelt, wordt door veel media gezien als een teken dat hij ongerust is over de hoorzitting. Woensdagavond nog verklaarde Trump dat het mogelijk is dat hij zich nog bedenkt over de nominatie van Kavanaugh.

Kavanaugh was opvallend mild voor deze Christine Blasey Ford, die hem beschuldigt van aanranding Foto: EPA-EFE

De zware hamer van Kavanaugh

Toen moest de hoorzitting van Kavanaugh zelf echter nog van start gaan. Die maakte verrassend genoeg een goede indruk: eerst door te benadrukken dat hij niet van plan was om zijn kandidatuur in te trekken (“Niemand zal me zover brengen dat ik me terugtrek uit het proces”), daarna door nogmaals categoriek te ontkennen dat hij Ford misbruikt had. “Ik ben onschuldig. Ik heb nooit seksueel geweld gebruikt tegen iemand, niet op de middelbare school, niet op de universiteit.”

Opvallend: Kavanaugh beweert niet dat Ford door iemand werd aangerand, maar houdt vol dat hij niet de dader was. “Minder dan twee weken geleden beschuldigde dr. Ford me van een misdaad meer dan 36 jaar geleden, toen we beiden in de middelbare school zaten. Ik heb die beschuldiging meteen, categoriek, en ondubbelzinnig ontkend. Alle vier de mensen die bij die gebeurtenis aanwezig waren, waaronder een goede vriendin van dr. Ford, hebben gezegd dat ze zich er niets van herinneren. Die goede vriendin van dr. Ford heeft ook gezworen dat ze mij niet kent, en mij nooit op een feestje heeft gezien. Denk eens na over dat feit.”

Dat is in tegenspraak met wat Ford eerder vandaag zei: op de vraag hoe zeker de vrouw was dat Kavanaugh de man was die haar aanrandde, antwoordde zij: “Onmogelijk” en “Honderd procent zeker.”

“Ik, mijn familie, het Hooggerechtshof en dit land zijn door deze affaire zwaar beschadigd”

“De dag na de eerste beschuldiging heb ik tegen deze commissie gezegd dat ik zo snel mogelijk een hoorzitting wilde, om mijn naam te zuiveren. Ik eiste een hoorzitting. Jammer genoeg duurde het tien dagen alvorens deze commissie een hoorzitting toestond. In die tien bijzonder lange dagen zijn, voorspelbaar, mijn familie en mijn naam totaal en permanent vernietigd door valse en vileine nieuwe beschuldigingen. Die tien dagen hebben zowel mij en mijn familie, het Hooggerechtshof, en het land zwaar beschadigd.”

“Toen deze beschuldiging voor het eerst opdook, heb ik meteen aangegeven dat ik bereid was mee te werken met eender welk onderzoek. Omdat ik wist dat eender welk onderzoek mijn naam zou zuiveren. Luister naar de mensen die ik ken. Luister naar de mensen die ik mijn hele leven heb gekend. Luister naar de mensen met wie ik ben opgegroeid, met wie ik heb gewerkt, met wie ik heb gespeeld, met wie ik heb gecoacht, met wie ik op afspraakjes ben geweest, met wie ik heb lesgegeven, met wie ik naar sportwedstrijden ben geweest, met wie ik biertjes heb gedronken. En luister naar de getuigen die zogezegd aanwezig waren bij die gebeurtenis waarvan men mij nu beschuldigt. Ik was niet op het feestje dat dr. Ford beschrijft.”

De familie van Kavanaigh was aanwezig tijdens de hoorzitting Foto: REUTERS

Uithaal naar Democraten: “Een nationale schande”

Kavanaugh bewaarde zijn zwaarste uithaal dan ook voor de Democratische politici die volgens de rechter van de beschuldigingen aan zijn adres gebruik proberen te maken om zijn nominatie te torpederen. “Dit proces is een nationale schande geworden. De grondwet geeft de Senaat een belangrijke rol in de benoeming van nieuwe opperrechters, maar jullie hebben een adviserende rol vervangen door een vernietigingsmissie (“Search and Destroy”, nvdr.). Sinds mijn nominatie in juli heerst er een collectieve waanzin bij politiek links om ook maar iets te vinden om mijn nominatie tegen te houden. Kort nadat ik genomineerd werd zei de Democratische Senaatsleider dat hij alles wat hij had zou geven om mij tegen te houden. Een Democratische senator in deze commissie noemde mij kwaadaardig. Evil! Denk eens na over dat woord. Een andere Democratische senator noemde mij “uw grootste nachtmerrie”. Nog een andere Democraat zei dat “rechter Kavanaugh het leven van miljoenen Amerikanen zal bedreigen in de komende decennia”.”

“Ik begrijp dat er zoiets bestaat als de passie van het moment, maar tegen die mensen zou ik zeggen: jullie woorden hebben gevolgen. Miljoenen Amerikanen luisteren naar jullie. Mag het een verrassing heten dat mensen na zulke beweringen bereid zijn om alles te doen. Om mijn familie fysiek te bedreigen. Om dreigmails te sturen naar mijn vrouw. Om eender welke beschuldiging tegen mij of mijn vrienden te verzinnen. Om mij op te blazen en uit de weg te ruimen. Jullie hebben de wind gezaaid, ik vrees dat het hele land nog tientallen jaren de storm zal oogsten.”

Geplande karaktermoord

Volgens Kavanaugh ging het bovendien niet enkel om een politiek spel, maar om een geplande karaktermoord. “Het gedrag van enkele Democratische senatoren bij de vorige hoorzitting was schandelijk, maar het was tenminste nog een gewone ouderwetse poging om mijn nominatie te vertragen. Die poging was niet succesvol: toen ik het goed genoeg deed en het erop leek dat ik alsnog opperrechter zou worden, was een nieuwe tactiek nodig. Sommigen onder jullie lagen klaar in een hindernis: deze beschuldigingen werden weken lang geheim gehouden door een Democratische senator. Toen volgde zoals verwacht - als het al niet gepland was - een lange rij van valse pogingen om mijn reputatie te besmeuren en mijn nominatie te torpederen.”

Kavanaugh werd meermaals emotioneel tijdens zijn pleidooi Foto: EPA-EFE

“Belachelijke beschuldigingen: bendes, buitenechtelijke kinderen, vechtpartijen op een boot in Rhode Island: allemaal nonsens, vaak herhaald door de hijgerige en onkritische media. Dit heeft mijn familie en mijn goede naam verwoest, een goede naam die ik had opgebouwd door tientallen jaren hard werk en dienst aan mijn land.”

Kavanaugh werd ook meermaals erg emotioneel en moest vechten tegen zijn tranen, zeker als hij sprak over zijn tienjarige dochter die naar eigen zeggen had voorgesteld om “samen te bidden voor dokter Ford”, het effect dat de beschuldigingen hebben op zijn gezin, en de steun die hij krijgt van veel vrienden en kennissen.

Uithaal naar links

“Dit was allemaal een berekende en georkestreerde politieke moordpoging, vooruitgebrand door ingehouden woede over president Trump en de nederlaag bij de verkiezingen van 2016, angst over mijn juridisch palmares, en miljoenen van linkse drukkingsgroepen. Dit is een circus. De gevolgen zullen nog lang na mijn nominatie voelbaar zijn, nog decennia. Deze groteske en gecoördineerde karaktermoord zal competente en goede mensen ervan weerhouden van alle politieke overtuigingen om ons land te dienen. En zoals wij allemaal weten: in het huidige politieke klimaat oogst je wat je zaait.”

Lindsey Graham Foto: EPA-EFE

Dat ligt in lijn met wat de Republikeinse senator Lindsey Graham al na de hoorzitting van Ford had gezegd: Graham zei dat Kavanaugh evengoed een slachtoffer is, en waarschuwde de Democraten voor repercussies voor de toekomstige benoeming van kandidaten. “Als dit de nieuwe norm wordt, dat je al wekenlang een beschuldiging hebt en er net voor de hoorzitting mee naar buiten komt, dat je de commissie de kans ontneemt om de timing van de hoorzitting te respecteren (...) Dan zeg ik aan mijn Democratische vrienden: als dit de nieuwe norm wordt, letten jullie best op voor jullie genomineerden.”

Tijd dring voor Republikeinen

Kandidaat-rechters voor het Amerikaanse Hooggerechtshof moeten benoemd worden door de Senaat. Daarvoor volstaat een gewone meerderheid, maar dat is niet zo eenvoudig gezien de huidige verhoudingen: de Republikeinen hebben maar net een meerderheid in de Senaat, dus moeten al hun senatoren voor Kavanaugh stemmen. Dat ligt gezien de standpunten van de man echter niet voor de hand voor sommige gematigde Republikeinen. Zo zei senator Lisa Murkowski na de getuigenis van Ford al dat ze haar verhaal “geloofwaardig” vond.

Vraag is of Murkowski en haar medestanders van mening veranderd zijn na het vurige pleidooi van Kavanaugh. Ford is namelijk niet de enige vrouw die Kavanaugh beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook Deborah Ramirez (53) claimt dat Kavanaugh haar aanrandde in het schooljaar 1983-84, toen hij als achttienjarige aan Yale University studeerde, en Julie Swetnick herinnert zich naar eigen zeggen “feestjes waar Brett aanwezig was tijdens groepsverkrachtingen”.

President Trump en Kavanaugh bij de bekendmaking van diens nominatie Foto: Photo News

Erop of eronder voor Trump

De tijd dringt echter voor de Republikeinen, nu de tussentijdse verkiezingen van 6 november steeds dichterbij komen: als ze hun meerderheid dan kwijtspelen, verliezen ze ook hun kans om de goedkeuring van erg conservatieve rechters door de Senaat te krijgen. Zo staat Kavanaugh bijvoorbeeld bekend om zijn erg conservatieve standpunten rond bijvoorbeeld het homohuwelijk en abortus. Indien zijn kandidatuur goedgekeurd wordt, zetelen er in het Hooggerechtshof vijf conservatieve en vier progressieve rechters. Aangezien die rechters voor het leven benoemd worden, kan Trump met zijn benoeming dus zijn stempel drukken op het Amerikaanse juridische landschap voor tientallen jaren.

Bovendien verklaarde Kavanaugh in het verleden dat een zittende president niet aangeklaagd kan worden, volgens de Democraten één van de belangrijkste redenen waarom Trump, tegen wie een onderzoek loopt naar mogelijke samenwerking met Rusland in aanloop naar de verkiezingen, de rechter gekozen heeft. Als de kandidatuur van Kavanaugh faalt, zou dat dus een nieuwe persoonlijke nederlaag voor de president betekenen, en een grote tegenslag voor zijn conservatieve partij.