De titel in het RACB Criterium steekt al op zak, maar toch gaat Lommelaar Philip Lommers dit weekend nog van start in de East Belgian Rally. Het moet een soort ereronde worden, want het is meteen het afscheid van het Criterium. “Volgend jaar gaan we nationaal rijden, omdat ik daar mijn speelkameraden van vroeger terugvind.”