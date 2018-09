De kans dat Stoffel Vandoorne in 2019 in de F1 uitkomt, is “bijna nul”, zegt de West-Vlaming in het Russische Sotchi. Hij werkt aan een race-programma in een andere klasse, dat hij wil combineren met een rol in de F1. Berichten dat hij rond is met HWA voor de Formule E, wil hij niet bevestigen.