Kunnen Belgian Cats nog eens stunten op WK? “Frankrijk en België hebben geen geheimen voor elkaar”

België neemt het vrijdag op tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK basketbal voor vrouwen in Tenerife. “De Fransen en de Belgen hebben geen geheimen meer voor elkaar”, vertelde Philip Mestdagh, bondscoach van de Belgian Cats, donderdag.

“Alle speelsters kennen mekaar en hebben al heel vaak tegen elkaar gespeeld”, zo zei Mestdagh. “Ook ik als coach zie veel Franse ploegen aan het werk: in de Euroleague, de EuroCup en ook de Franse competitie sinds Kim (Mestdagh, zijn dochter, nvdr.) bij Charleville-Mézières speelt. Frankrijk is een totaal andere ploeg dan Spanje. Ze spelen een fysiek spel met grote én snelle speelsters.”

Foto: BELGA

De runner-up van de laatste drie EK’s kloppen wordt geen evidentie voor de Belgian Cats, maar Mestdagh ziet kansen. “Frankrijk verslaan is een uitdaging. We hebben zeker een kans, en als die zich aandient, moet je die niet laten glippen. Die komt misschien een hele carrière niet meer terug. Het perspectief om in de halve finales tegen de VS te kunnen spelen, voegt er nog iets aan toe. Dit is ongelofelijk voor ons. Onze derde plaats op het EK vorig jaar was al uitzonderlijk, maar top acht op een WK is toch nog iets anders.”

“Duel tegen Frankrijk zal speciaal zijn”

Kim Mestdagh is niet de enige Belgian Cat met een Franse link. Zowel Julie Allemand, Heleen Nauwelaers, Julie Vanloo, Emma Meesseman, Ann Wauters als Marjorie Capréaux speelden of spelen in de Franse competitie.

“Ik ken veel van de speelsters omdat ik er al tegen speelde”, steekt Kim Mestdagh, die overigens nog geen ploeg heeft voor volgend seizoen, van wal. “Het zal dus speciaal zijn. Ik ken hen goed, maar dat wil ook zeggen dat ik weet dat ze heel sterk zijn. Het is een atletische ploeg met veel lengte. Op positie 3 (small forward) zijn ze heel groot, en dat hebben wij niet. Ze beschikken met Gruda en Miyem ook over twee centers van grote klasse. Daar zullen we oplossingen voor moeten vinden.”

Foto: BELGA

Op papier zijn de Fransen duidelijk favoriet, maar na hun zege tegen Europees kampioen Spanje, geloven de Belgian Cats in hun kansen. “Als je de Europese kampioen klopt, kan je van iedereen winnen. We hebben dus wel degelijk een kans. De mogelijkheid om de halve finales te kunnen spelen, volstaat als motivatie. Daarin tegen de VS spelen, ik weet niet of dat een cadeau is, maar als het gebeurt, moet je ervan genieten. Dat komt misschien nooit meer terug.”