Rijstwafel enige gezond koekje in test

HasseltAls we écht eerlijk zijn, dan weten we ook wel dat de meeste koeken, wafels en cakejes die we onze kroost meegeven als vieruurtje niet echt gezond zijn. Maar de komst van de nieuwe ‘nutri-score’ drukt ons nu wel écht met de neus op die feiten: van de 394 snacks die Test-Aankoop analyseerde, scoren er liefst 368 slecht.