“Twijfel is verdwenen”

67 kilo voor 1,70 meter. Dat zijn er inmiddels 18 minder dan enkele jaren geleden, glimlacht Luca Brecel (23). Bij het gezond lichaam hoort ook een gezonde geest, ondanks de mindere resultaten in 2018 is het zelfvertrouwen onaangetast. “Omdat ik er nu alles aan doe om goed te presteren, weet ik dat mezelf nooit iets te verwijten zal hebben. Dat geeft me rust, de twijfels in mijn hoofd zijn weg. Daaraan kan een nederlaag in China niks veranderen, ik begin maandag vol vertrouwen aan de European Masters in Lommel”, verzekert de 23-jarige Brecel.