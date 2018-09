“Campus Diepenbeek heeft meer parking nodig”

HasseltHét gespreksonderwerp onder studenten bij het begin van het academiejaar is het parkeerprobleem op campus Diepenbeek. Vanaf 9 uur staan de 1.530 plaatsen vol, en wie zijn auto op het gras of de berm wringt, vliegt de bon op. Luc De Schepper, rector van de UHasselt, steunt het protest. “Ze hebben gelijk. Er is te weinig parking. We willen daar iets aan doen, maar vergunningen krijgen is bijzonder moeilijk.”