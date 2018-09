VIDEO. Politie rijdt verdachten “terroristische aanslag” klem in Weert

De verdachten die een “terroristische aanslag” in Nederland wilden plegen, zijn donderdag in Weert klemgereden. Dat gebeurde op de Trancheeweg, zo meldt nieuwswebsite WeertdeGekste.

De verdachten werden opgewacht door een speciale eenheid van de politie. Tijdens de aanhouding steeg er een helikopter op vanaf een bedrijventerrein. De speciale eenheid loste het vuur en er is één persoon gewond geraakt. De politie heeft een Franse bestelbus en twee auto’s in beslag genomen.

Kermis geen doelwit

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket is het feit dat de aanhoudingen in Weert hebben plaatsgevonden een kwestie van toeval. Er bestaan geen aanwijzingen dat de kermis in Weert, die vrijdag start, doelwit zou zijn van een mogelijke aanslag.

Ook kon het Landelijk Parket niet aangeven hoeveel van de aangehouden verdachten in Weert in de boeien zijn geslagen. Op dit moment vinden in hun respectievelijke woonplaatsen nog huiszoekingen plaats. Geen daarvan is in Weert of in Limburg.

Vakantiepark De Weerterbergen

De aangehouden verdachten verbleven ook niet op het vakantiepark De Weerterbergen, dat aan de Trancheeweg ligt, zo laat een regiomanager van Roompot Vakantieparken weten. De aanhoudingen vonden elders op de Trancheeweg plaats.

De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Ze mogen momenteel alleen contact hebben met hun advocaten.