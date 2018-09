Vluchten naar Europa? Papieren voor Tunesië: Francken pleit in nieuw boek voor Australisch migratiemodel

“Australiërs hebben niet de asielmigratie op zich onmogelijk gemaakt, maar wel de asielmigratie op initiatief van de asielzoeker zelf”, schrijft Francken in een boek dat in elk geval niet zo eenvoudig leest als een tweet. Het staat bol van verwijzingen naar wetten of naar ingewikkelde politieke situaties in allerlei landen. Al is de inhoud vintage Francken: “de weg naar de migratiechaos is geplaveid met de goede bedoelingen van links.” Maar hij deelt nogal snel politici in bij “links”. Zelfs de ...