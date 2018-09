Winterbanden niet zaligmakend bij elk type winterweer: "Goede sneeuwband kan slechte regenband zijn"

Met de eerste vrieskou van deze week, loert de winter al om de hoek. Hoog tijd dus voor automobilisten op zomerbanden om aan die bandenwissel te beginnen denken. Maar opgepast: in de regen hebben sommige winterbanden een langere remweg dan gedacht, blijkt uit Duits onderzoek.

Uit de test van Auto Club Europ (ACE) blijkt dat het verschil soms erg groot kan zijn. Veel hangt af van de kwaliteit van het rubber. Zo remde de goedkoopste band (Kenda Wintergen 2) het best op sneeuw. Hij had bij een snelheid van 50 km per uur twee meter minder nodig om tot stilstand te komen dan de Pirelli’s Cinturato.

De beste sneeuwband bleek evenwel de slechtste regenband. Terwijl de banden van Goodyear en Continental bij 80 km per uur na 34 meter stil stonden, had de Kenda daar 41 ...