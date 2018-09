President Macedonië roept op om referendum over naamsverandering te boycotten: “Historische zelfmoord”

Gjorge Ivanov, de president van Macedonië, heeft zijn landgenoten opgeroepen om niet deel te nemen aan het referendum van zondag over de naamsverandering van zijn land. Hij noemt die “historische zelfmoord”.

“Als burger heb ik mijn beslissing genomen: ik ga op 30 september niet stemmen”, zei Ivanov tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. “En ik ben ervan overtuigd dat jullie, onze burgers, dezelfde wijze beslissing zullen nemen.”

Het referendum van zondag draait rond de verandering van de naam van het land naar Republiek van Noord-Macedonië. Die naam is het resultaat van een compromis dat premier Zoran Zaev - een politieke rivaal van Ivanov - met buurland Griekenland heeft bereikt. Het resultaat van het referendum is niet bindend, maar is bedoeld om de regering te adviseren.

Ivanov had eerder al zijn tegenstand laten blijken over de naamsverandering. Donderdag in New York ging hij nog een stap verder en verklaarde hij dat een “ja” bij het referendum van zijn land een “semi-soevereine” staat zou maken, met “een uitgehold recht op zelfbeschikking”. Indien het referendum mislukt, kunnen andere mogelijkheden gecreëerd worden. “Om tot een duurzaam, realistisch akkoord te komen, moet men rond de tafel gaan zitten in plaats van geweld te gebruiken. Er is nood aan wederzijds respect, in plaats van minachting”, zei de president. Volgens hem stelt het compromis Macedonië voor een voldongen feit: “men zegt ons dat we het kleinste land zijn, dat we zwakker zijn, en dat we het akkoord dat Griekenland wil dan maar moeten accepteren”.

Ook verweet de president de Verenigde Naties dat ze het recht van zijn volk op zelfbeschikking ondermijnen, door aan te sturen op onderhandelingen over de naam van het land.

Griekenland en Macedonië waren al sinds 1991 in een ruzie verwikkeld over de naam “Macedonië”. Griekenland heeft een provincie met dezelfde naam, en weigerde het buurland daarom het recht op de historische naam Macedonië. Om die reden blokkeerde Athene ook de toetreding van Macedonië tot de NAVO en het openen van toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie.