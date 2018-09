VN-mensenrechtenraad vraagt Venezuela om buitenlandse hulp te accepteren

De regering van Venezuela moet humanitaire hulp aanvaarden voor de inwoners die lijden onder het gebrek aan voedsel en medicijnen in het land, en de uitbraak van ziektes. Dat heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties donderdag verklaard.

De VN-raad drukt in een resolutie zijn “diepste bezorgdheid uit over de ernstige mensenrechtenschendingen in een context van een politieke, economische, sociale en humanitaire crisis”.

In juni meldden VN-experts nog dat de veiligheidskrachten in Venezuela zonder enige wettelijke basis minstens 505 mensen hebben gedood tussen 2015 en 2017. Ook zouden minstens 280 politieke gevangenen opgesloten zijn. Volgens de experts weigert Venezuela bovendien om te erkennen dat het land in een diepe crisis zit. Zo leeft volgens cijfers van de VN 61 procent van de bevolking in diepe armoede. Honderdduizenden mensen zijn het land ondertussen ontvlucht.

De VN-resolutie werd met 23 stemmen goedgekeurd, vooral van Europese en Latijns-Amerikaanse landen. Zeventien landen, waaronder China, Cuba, Pakistan en Venezuela, stemden tegen.