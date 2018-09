“Snel internet op de trein dreigt toekomstdroom te blijven”

Brussel - Volgens CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh zullen telecomoperatoren niet verplicht worden om langs het hele spoornet snel internet aan te bieden. Er zou enkel een inspanning gevraagd worden om langs de grote spoorlijnen 4G te voorzien. “Nadat de NMBS het project wifi-op-de-trein heeft stopgezet dreigt nu ook een snelle internetconnectie, die niet hapert, nog een tijd een toekomstdroom te blijven”, zegt Van den Bergh. Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) ontkent dit in een reactie.

Een proefproject rond het aanbieden van wifi op de trein is vorig jaar afgeblazen wegens te duur. De telecomoperatoren zouden hebben bevestigd dat het hele spoornet tegen eind 2018 volledig gedekt zal zijn door 2G, 3G en 4G.

Volgens CD&V-Kamerlid Van den Bergh zullen de operatoren nu slechts gevraagd worden om tegen 2022 snel mobiel internet te voorzien langs enkele grote spoorlijnen: van Brugge tot Aarlen, van Antwerpen tot Bergen, van Doornik tot Luik of Hasselt.

Uit gegevens die minister van Telecom De Croo bij de telecommunicatiewaakhond BIPT opvroeg, blijkt dat de dekking bij de spoorwegen vrij goed is: meer dan 98 pct voor Proximus, meer dan 97 pct voor Orange en bijna 83 pct voor Base. “Die cijfers stemmen niet overeen met de ervaring van de gebruikers”, zegt Van den Bergh. Hij wil ambitieuzere doelstellingen. “Is een streefcijfer van 98 pct in 2022, enkel langs de grote assen, voldoende ambitieus als Proximus en Orange deze nu reeds bijna halen? “, klinkt het.

In een reactie stelt de minister dat het “manifest onjuist” is dat er van snel internet langs de treinsporen niets in huis komt, maar dat er de volgende jaren net een enorme stap vooruit wordt gezet op het vlak van internetdekking langs de Belgische spoorlijnen. “Naast de huidige dekkingsverplichting zal er namelijk ook een minimumdebiet van 10 Mbits/s aan alle operatoren worden opgelegd. Dit is een resultaatsverbintenis waar het BIPT, enkel in geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, een afwijking op kan voorzien”, benadrukt de Open Vld-minister.

Hij wijst erop dat het verplichte minimumdebiet zal gelden voor elke klant van de netwerkoperator en zo’n 80 pct van het Belgische reizigersvervoer beslaan. “Om dit waar te maken zullen de operatoren meer dan honderd miljoen moeten investeren in bijkomende pylonen en dekking. Hierdoor zal de mobiele surfervaring in de trein voor treinreizigers aanzienlijk verbeteren”. De nieuwe verplichtingen zullen worden opgenomen als voorwaarden in de nieuwe mobiele licentieveiling voorzien voor 2019, aldus nog De Croo.